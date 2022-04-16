С 17 апреля итальянские порты закроют для российских судов

Из-за санкций Евросоюза власти Италии распорядились закрыть с 17 апреля порты для судов из России. Об этом сообщают РИА "Новости".

Также запрет будет распространяться на суда, которые сменили флаг после 24 февраля. Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут выйти их них сразу после того, как завершат коммерческую деятельность.

Напомним, что ЕС в пятом пакете санкций запретила европейским компаниям покупать уголь и горючие сланци в России, но отложила введение этой меры на август этого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в МИД РФ пообещали не устраивать «санкционной истерии». В Министерстве отметили, что ответные действия в отношение установивших санкции против России стран будут выполнены.