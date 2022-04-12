В Белоруссии вводят ограничения на вывоз некоторых продуктов

В Белоруссии объявили о введении ограничений на вывоз некоторых производственных товаров. Такое решение принял Совет министров страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведмства.

Такое решение приняли в связи с повышенным спросом на бакалейную продукциб в приграничных районах Белоруссии.

Так, сейчас в стране разрешили вывозить до 1 кг гречневой и пшеничной муки, сахара, макаронных изделий, сли и ряда круп. Под ограничения также попали растительное масло, рыбные, молочные и мясные консервы до трех банок - кроме детского питания.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ученый назвал последствия введения новых санкций на продукты.