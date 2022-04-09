Кудрин прокомментировал новости об эмиграции в Израиль

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль. В своем Telegram-канале он рассказал, что уехал в Тель-Авив на выходные, в ответ на сообщения об отъезде в Израиль.

Он рассказал, что пошли слухи, что он находится не в Москве. Он подтвердил, что уехал на выходные в Тель-Авив, что давно планирвал сделать. Однако он отметил, что уже во вторник будет выступать в Совфеде, представляя отчет Счетной палаты.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Кудрин покинул Россию. Очевидцы сообщали, что видели его в отеле в Герцлии (курорт недалеко от Тель-Авива).