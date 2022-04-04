Депутат Госдумы Бессараб оценила инициативу по репатриации высококлассных специалистов

В России подготавливают программу по репатриации высококлассных специалистов, которые хотят вернуться на родину. Член комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб рассказала "Караульному" насколько данная инициатива актуальна.

По её словам, инициатива придется очень кстати для тех, кто не хотел покидать Россию и для тех, кто уехал раньше. Она отметила, что сейчас за рубежом сложные условия из-за происходящих событий. Бессараб считает, что россияне подвергаются необоснованным преследованиям, поэтому люди хотят вернуться. Депутат считает, что нужно предоставить им такую возможность. Также она напомнила о существующей программе адаптации соотечественников. В ее рамках россияне могут получить компенсацию переезда, средства на начальное обустройство и другие льготы. Однако Бессараб считает, что количество этих льгот надо расширить.