Latvijas Gāze не исключила возможности оплаты российского газа в рублях

Возможность перехода на оплату российского газа в рублях допустила латвийская компания Latvijas Gāze.

Как сообщает ТАСС, в пресс-релизе фирмы говорится, что формально оплата газа в российской национальной валюте не нарушает санкционный режим и вполне возможно. В компании отметили, что продолжают анализировать предложенный ей способ расчета за поставки как с точки зрения юридической, так и со стороны бизнес-интересов.

При этом представитель правления Latvijas Gāze заявил, что запасов газа в хранилищах компании достаточно, чтобы в полной мере выполнять обязанности перед потребителями.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писало о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому «недружественные государства» обязаны открыть счета в российских банках для оплаты поставок газа.