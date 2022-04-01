В Европе создали клон "Миротворца", заблокированного в России

В Европе последователей нашел проект украинских националистов - сайт "Миротворец", заблокированный в России. Беженец из Украины создал в Латвии клон украинского нацистского проекта.

Напомним, что оригинальный сайт "Миротворец" создали в 2014 году и публиковали там личные данные тех, кто боролся с проявлениями нацизма на Украине. Среди жертв сайта оказались Олесь Бузина и Олег Калашников, которых убили на следующий день после того, как их личные данные появились на "Миротворце". В России сайт заблокировали по требованию прокуратуры, а также призывали закрыть сайт и в Европе, но тщетно.

Как сообщает Neva.Today, латвийские власти уверяют, что закон не нарушен, а недовольные могут обратиться в суд. Однако уже сейчас создатели сайта прямо говорят: "как минимум, люди стали бояться высказываться".