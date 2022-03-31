Сдают назад: США сняли санкции с российских удобрений

США всего лишь через месяц после введения первых санкций в отношении России решили пересмотреть свое отношение к экспорту химической продукции.

Как пишет «Коммерсант», США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить из попадания в «черный список». Эксперты сошли во мнении, что в ЕС поступят аналогичным образом, что наладит традиционных схемы поставок.

Теперь иностранные компании могут покупать российские удобрения на международном рынке. Это следует из новой лицензии управления по контролю за иностранными активами Минфина США от 24 марта.

К слову, Европа сильно зависит от поставок химии из России, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия.

В России также считают, что санкции больше навредили не России. Они вернулись Западу бумерангом. По словам заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, на фоне западных ограничений наступает эра национальных валют.