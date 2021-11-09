Беглов предлагает лишить мандатов четырех муниципальных депутатов «Справедливой России»

В муниципальный округ "Гавань" пришло письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова. Он написал о необходимости рассмотреть лишение мандатов четырех депутатов от «Справедливой России». Речь идет об Ольге Фаттуш, Елене Узкой, Артеме Журавлеве и Олесе Кощеевой.

Как сообщает ЗАКС.ру, вопрос подняли из-за отчетов о доходах и имуществе депутатов. Фаттуш рассказала изданию, что нарушения есть, но они незначительные. Так, претензии возникли к бане, которая не облагается налогом и не регистрируется. Также ситуацию прокомментировала глава муниципального округа Нэлли Вавилина. По её словам, ситуация "неприятная и отвратительная". Также она уверена, что честь депутатов удастся отстоять, ведь они "кристально чисты".