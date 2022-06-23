Петербург обладает необходимыми мощностями для приема судов, которые обеспечивают северный завоз

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург обладает мощностями для приема судов, обеспечивающих завоз и транспортировку грузов по Северному морскому пути.





Градоначальник принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. На заседание обсуждались варианты реализации поручения президента России Владимира Путина - по разработке и развитию существующих транспортных коридоров, которые затрягивают Северный морской путь и его акваторий для северного завоза и перевозок грузов.

Петербург обладает необходимыми мощностями для приёма судов, которые обеспечивают северный завоз и транспортировку грузов по Северному морскому пути, - отметил губернатор Северной столицы.

Беглов рассказал, что 3 года назад в порт Северной столицы впервые вошел атомный лихтеровоз - контейнеровоз "Севморпуть". На судне находилась продукция рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.

Губернатор подчеркнул, что логистика и инфраструктура петербургского порта соответствует техническим требованиям, которые необходимы для принятия грузовых кораблей. Отлаженная система позволяет снизить простой судов. Помимо этого, в Петербурге создана экологическая безопасность для кораблей.

Именно поэтому, по мнению градоначальника, Северная столица является самой перспективной точкой контейнерной линии между Дальним Востоком и Северо-Западом России.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Беглов: ПМЭФ помог доказать, что бойкот против России провалился. В Северной столице постепенно начали подводить итоги Петербургского международного экономического форума. Градоначальник Александр Беглов отметил, что город был рад принять гостей из дружественных государств.