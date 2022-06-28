Жители России поделились миллионами бонусов СберСпасибо за два года

В мае 2020 года начал работать сервис по переводу бонусов от СберСпасибо. За данный период жители Российской Федерации, которые являются пользователями банка «Сбер», осуществили переводы на счета своих родственников и друзей в общей сумме 500 миллионов рублей. Данная возможность обмена бонусами позволяет накопить на совместные покупки и спланировать общий бюджет.

Согласно исследованию проведенному аналитиками СберСпасибо, чаще всего данными услугами пользуются молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет. Кроме того, 70 процентов пользователей банка, которые пользовались переводами бонусов, стали россияне до 40 лет. Об этом пишет Gazeta.SPb.

Согласно мнению экспертов, данными инструментами пользуются чаще всего представители молодого поколения в связи с тем, что они активнее, по сравнению с другим возрастными категориями, изучают различную информацию в сфере финансовой грамотности и прибегают к использованию новых продуктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что банк «Сбер» сделал доступными сервисы для предпринимателей Петербурга.