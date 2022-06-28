Жители России увидят новую 100-рублевую банкноту

Центральный банк Российской Федерации представит обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Жители России смогут увидеть, как же будут выглядеть новые 100 рублей, в четверг, 30 июня 2022 года.

Как сообщает МК в Великом Новгороде, модернизированная купюра будет представлена на пресс-конференции в одиннадцать часов утра в последний день июня 2022 года в пресс-центре ТАСС. Презентацию валюты проведут заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Белов и генеральный директор «Госзнака» Аркадий Трачук.

ЦБ Российской Федерации планировал пустить в оборот обновленные 100-рублевые банкноты еще в прошлом, 2021, году. На данный момент ЦБ планирует выпустить в следующем, 2023 году, модернизированные банкноты, номинал которых тысяча и пять тысяч рублей. Еще через год, в 2024, банкноты номиналом 500 рублей. А в 2025 году появятся обновленные десять и 50 рублей.







