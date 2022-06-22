Ставка по льготной ипотеке в РФ снижена до семи процентов

В РФ снижается ставка по льготной ипотеке, однако максимальная сумма ипотек сохранится. Так, жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут оформить ипотеку максимум на 12 миллионов, а граждане других регионов страны до шести миллионов рублей.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о том, что в стране снижается ставка по льготной ипотеке с девяти до семи процентов. Об этом стало известно в телеграм-канале правительства России.

Все остальные параметры, в том числе срок действия программы и максимальная сумма льготной ипотеки, остались неизменными. Например, жители РФ, которые хотят оформить льготную ипотеку и приобрести более комфортное жилье, могут получить льготный заем до конца нынешнего, 2022, года. Помимо этого, россияне, проживающие в столице и Санкт-Петербурге, смогут оформить ипотеку до 12 миллионов, а местные жители других российских городов - до шести миллионов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Сбербанк повысил максимальную сумму ипотечного кредита более, чем в два раза.