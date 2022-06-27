В России число гражданских банкротов выросло почти на 34% за 2022 год

За 2021 год количество банкротств увеличилось на 95,7%, в этом году рост продолжается. За 2022 год банкротами признали уже 54 тысячи человек.

Только за начало 2022 года в России стало на 33,6% больше банкротов, чем в прошлом году. Как сообщает Neva.Today, с апреля этого года в России ввели мораторий на банкротство. Это решение вызвано нестабильной экономической ситуацией.

Однако, дела против должников продолжают возбуждать. И каждый год эта цифра растет. Это может быть связано с тем, что россияне стали больше брать кредитов и поручительств.

Больше всего поручительств берут предприниматели: с помощью него они могут повысить сумму для признания себя банкротом. Для того, чтобы признать банкротство гражданина, его долг должен превышать 500 тысяч рублей. Только за 2022 год банкротами в России стали 54 тысячи граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что новая процедура быстрого банкротства пользуется популярностью в Петербурге.