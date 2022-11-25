  • 25 Ноябрь 2022
USD 26.11.2022 60.4797 +0.0931
USD ММВБ 18:31 60.6964  
EUR 26.11.2022 62.8762 +0.0948
EUR ММВБ 18:31 62.8865  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В регионах более 113 тысяч компаний прошли диагностику и получили рекомендации по развитию бизнеса

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Более 113 тыс. малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику своего бизнеса через цифровую государственную платформу, разработанную корпорацией МСП.РФ совместно с Минэкономразвития. Лидерами по этому показателю стали Москва (почти 33,9 тыс. раз), Челябинская область (более 6 тыс.) и Санкт-Петербург (почти 5,6 тыс.). По итогам оценки каждому предприятию были выставлены баллы, которые дали его владельцу картину состояния его бизнеса. Полная диагностика для юрлиц проводится по 44 показателям, для ИП – по 24.

- В середине октября мы расширили функционал сервиса «Расчет рейтинга бизнеса» и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что пользователю рейтинг дает возможность узнать каким его видит государство, в том числе, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.

В Топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область, Пермский край, Ростовская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Воспользоваться сервисом оценки и узнать рейтинг предприятия с помощью инструментов Цифровой платформы могут как юридические лица, так и ИП. Всего на Цифровой платформе МСП,РФ сейчас доступно 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей 85 регионов.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram