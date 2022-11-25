В регионах более 113 тысяч компаний прошли диагностику и получили рекомендации по развитию бизнеса

Более 113 тыс. малых и средних предприятий с начала года прошли диагностику своего бизнеса через цифровую государственную платформу, разработанную корпорацией МСП.РФ совместно с Минэкономразвития. Лидерами по этому показателю стали Москва (почти 33,9 тыс. раз), Челябинская область (более 6 тыс.) и Санкт-Петербург (почти 5,6 тыс.). По итогам оценки каждому предприятию были выставлены баллы, которые дали его владельцу картину состояния его бизнеса. Полная диагностика для юрлиц проводится по 44 показателям, для ИП – по 24.

- В середине октября мы расширили функционал сервиса «Расчет рейтинга бизнеса» и включили в него получение комплексных региональных услуг. Для пользователей это дополнительное удобство: после прохождения диагностики и получения результатов им предлагаются пакеты региональных комплексных услуг. Это меры поддержки, которые максимально подходят конкретному бизнесу с учетом присвоенного рейтинга, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, отметив, что пользователю рейтинг дает возможность узнать каким его видит государство, в том числе, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия предоставленной господдержки и т.д.

В Топ-10 регионов по количеству пройденных диагностик вошли Московская область, Пермский край, Ростовская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Воспользоваться сервисом оценки и узнать рейтинг предприятия с помощью инструментов Цифровой платформы могут как юридические лица, так и ИП. Всего на Цифровой платформе МСП,РФ сейчас доступно 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей 85 регионов.