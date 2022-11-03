В СЗФО вырос спрос на срочные вклады

Крупные российские банки фиксируют увеличение спроса на вклады. При этом потребители проявляют интерес как к долгосрочным вложениям, так и к срочным денежным депозитам. Спрос на короткие вклады объясняется более высокой доходностью.

На Северо-Западе потребители открыли депозитов в общей сложности на 146 миллиардов рублей, сообщили аналитики Сбербанка. Лидерами по количеству вложений стали петербуржцы, жители Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

Средний размер вклада в СЗФО у банка составил около 700 тысяч рублей. В Петербурге и Мурманской области значение выше — 830 тысяч рублей и 730 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, растет число клиентов, которые предпочитают походу в банк цифровые сервисы. Например, в сентябре 60% вкладчиков оформили депозиты онлайн, год назад данный показатель составлял 50%, а в 2020 — 40%.

Сегодня финансовые организации предоставляют разные варианты вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы. К примеру, вклады в Сбере можно открыть как в банках, так и в личном кабинете, и на устройствах самообслуживания.