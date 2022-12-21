Российский экспорт получит льготное финансирование на фоне санкций

Два крупных российских банка подписали договор, нацеленный на поддержку отечественных экспортеров и импортеров.

С начала года российский экспорт снизился из-за санкций. По данным экспертов «Технологий доверия», поставки за рубеж сократились на 19%. Также оценку в 17% дали в Правительстве. При этом самые важные отрасли экспорта планируют перенаправить в страны СНГ.

Чтобы компаниям проще преодолевать препятствия в виде ограничений, Сбербанк и «РОСЭКСИМБАНК» заключили контракт. Соглашение позволит оказывать финансирование фирмам, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

Так, в рамках договора экспортеры, работающие со Сбером, получат деньги на развитие производственных мощностей, а импортеры смогут вложить дополнительные средства в заключение контрактов.

Напомним, ранее Сбер и АО «РОСЭКСИМБАНК» уже сотрудничали. Банки создали продукт «Кредит под аккредитив».