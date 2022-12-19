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Влияние законодательных актов на ESG изучили в компании ДРТ

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Исследование, предметом которого стала ESG-концепция и ее зависимость от законодательных тенденций, провели в России. Работу под эгидой Национального ESG Альянса выполнила компания ДРТ.

ESG-повестка — это набор критериев деятельности компании, который инвесторы могут использовать для проверки. В частности, экологические параметры позволяют определить, как фирма помогает сохранять окружающую среду.

ДРТ анализировала ESG при поддержке Сбера. В результате исследования было отсмотрено 1,5 тысячи законодательных актов, из них детально — почти 300. Как выяснилось, недавние изменения оказали значительное влияние на экономический и социальный аспекты.

По итогам, были проранжированы по приоритетности необходимые меры стимулирования для поддержки ESG-повестки.

«Данное исследование призвано дать руководство по оценке вклада инвестиционных проектов в повестку устойчивого развития; посмотреть, что говорит мировой опыт о влиянии ESG-показателей на деятельность компании и ее финансовые результаты», — отметил Андрей Шаронов, генеральный директор Национального ESG Альянса.

«Одним из результатов исследования стал проект руководства по оценке вклада инвестиционных проектов в повестку устойчивого развития, применение которого позволит компаниям сохранить фокус на ESG-повестку в критичных бизнес-процессах, несмотря на возникающие неопределенности», — рассказал Тимур Турсунов, директор группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании ДРТ.

Кроме того, важным результатом проекта ДРТ и Сбера стала разработка новых ESG-методологий. Например, в ходе исследования создана методика оценки последствий влияния законодательных мер на социальную и экологическую сферы.

«2022 год стал знаковым для дальнейшего развития практик устойчивого развития. Если раньше компании нередко смотрели на ESG как на инструмент получения доступа к западному финансированию и рынкам, то сейчас начинают осмыслять, что этот термин означает непосредственно для конкретной компании и региона. В 2023 год мы вступаем уже с новым видением того, как нужно развивать ESG с учётом текущей ситуации разворота на Восток, поиска новых международных связей и интеграций», — Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка. 

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