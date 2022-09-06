Создатель PlayStation 4 и 5 Масаясу Ито заявил о своем уходе из компании

Создатель PlayStation 4 и 5 Масаясу Ито сообщил о своем уходе с поста руководителя в компании Sony Interactive Entertainment (SIE).

Планируется, что Ито покинет свою должность и уйдет из компании уже 1 октября. Об этом информирует агентство Bloomberg.

За время своей работы Ито успел проработать в отделе аудиооборудования, где он разрабатывал продукт для автомобилей. Через 14 лет специалист стал трудиться в игровом подразделении. Инженер стал руководителем во время того разработки PlayStation 4.

Благодаря ему компании удалось вывести на рынок несколько консолей PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. После того, как руководитель покинет свой пост, его место займет другому вице-президенту SIE Лину Тао.

Ранее сообщалось, что компания запустила продажи PlayStation 5, который имеет облегченный вес, что стало его отличительной чертой от других.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi.