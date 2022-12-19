  • 20 Декабрь 2022
USD 20.12.2022 66.3474 +1.7396
USD ММВБ  
EUR 20.12.2022 70.6196 +1.8398
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Евро в России впервые за полгода подорожал до 70 рублей

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В России евро подорожал выше 70 рублей на Мосбирже утром 19 декабря впервые с 27 мая. Также наблюдается рост курса доллара, который почти достиг отметки 66 рублей.

К 11:06 по московском времени в России стоимость евро составила 70,005 рублей. Он подорожал на 90,5 копейки. Доллар в свою очередь также подорожал на 1,14 копейки – до 65,79 рублей. Кроме того, повысилась и бивалютная корзина – до 67,67 рублей. Об этом сообщает АБН.

Эксперты “Интерфакс-ЦЭА” считают, что на ослабление рубля по отношению к доллару и евро произошло на фоне введения новый санкций против Российской Федерации. Также на это сказались ожидания информации о “потолке” цен на российский газ. Эту тему в понедельник, 19 декабря обсудят министры энергетики государств-членов ЕС.

Если они смогут согласовать все ограничения, то механизм должен запуститься с 1 января 2023 года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram