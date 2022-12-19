Евро в России впервые за полгода подорожал до 70 рублей

В России евро подорожал выше 70 рублей на Мосбирже утром 19 декабря впервые с 27 мая. Также наблюдается рост курса доллара, который почти достиг отметки 66 рублей.

К 11:06 по московском времени в России стоимость евро составила 70,005 рублей. Он подорожал на 90,5 копейки. Доллар в свою очередь также подорожал на 1,14 копейки – до 65,79 рублей. Кроме того, повысилась и бивалютная корзина – до 67,67 рублей. Об этом сообщает АБН.

Эксперты “Интерфакс-ЦЭА” считают, что на ослабление рубля по отношению к доллару и евро произошло на фоне введения новый санкций против Российской Федерации. Также на это сказались ожидания информации о “потолке” цен на российский газ. Эту тему в понедельник, 19 декабря обсудят министры энергетики государств-членов ЕС.

Если они смогут согласовать все ограничения, то механизм должен запуститься с 1 января 2023 года.