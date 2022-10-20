В Петербурге рассматривают введение нового налогового режима для малого бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили включить город в пилотный проект автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Северная столица сможет стать частью программы не раньше 1 июля 2022 года.

Проект федерального закона о новом налоговом режиме внесли четыре депутата: Павел Крупник, Михаил Барышников, Марина Макарова и Денис Четырбок. Об этом сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

По его словам, малый бизнес нуждается в поддержке. Облегчить развитие и устойчивость малого бизнеса поможет новый налоговый режим, который освободит предпринимателей от уплаты страховых взносов. Также предпринимателей освободят от предоставления налоговой декларации и от обязанности вести учет доходов и расходов.

Напомним, что пилотный проект АУСН был запущен 1 июля 2022 года. Им воспользовались четыре региона России: Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге прошло рабочее совещании членов городского правительства, на котором были внесены изменения в отдельные законы о налогах и сборах.