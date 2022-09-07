Путин заявил о том, что доллар теряет доверие по всему миру

Доверие к доллару, фунту и евро снижается по всему миру. Многие страны все реже используют их в качестве расчетных и резервных валют. Перестаю использовать, считая валюты ненадежными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает АБН, на Восточном экономическом форум президент РФ отметил, что даже американские партнеры охладели к доллару. Они начали сокращать свои активы в американской валюте. Вместе этим сокращается и объем расчетов в долларах, и накопления.

Также Владимир Путин напомнил о том, что недавно российская транснациональная компания “Газпром” и китайская CNPC решили перевести оплату за газ на рубли и юани.

Встреча между представителями компаний прошла 6 сентября на Восточном экономическом форуме. Они подписали дополнительные соглашения к Договору купли-продажи газа по «восточному маршруту».