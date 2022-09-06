Юридические лица смогут взять кредит у Сбербанка в юанях

Юридические лица в России теперь смогут брать кредиты в китайских юанях. Такую возможность предоставил своим клиентам Сбербанк. Компания также изучает возможность предоставления кредитов в индийской рупии.

Как сообщает МК в Калининграде, о такой возможности заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. Он отметил, что это решение принято банком на фоне повышенного спроса организаций.

Также Сбербанк планирует выпустить ценные бумаги в юанях. Планируется, что облигации на сумму в шесть миллиардов рублей появятся к концу 2022 года.

Ведяхин отметил, что компания сейчас изучает рынок. Он заявил, что Сбербанк будет готов выйти на долговой рынок осень-зимой 2022 года. Также компания планирует воспользоваться не только традиционными инструментами, но и разместить обязательства в юанях.

Вокруг индийской рупии пока такого ажиотажа не наблюдается.