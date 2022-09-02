Врио руководителя ФНС уверен, что Смольный достигнет цели в один триллион рублей

В Петербурге стремительно пополняется бюджет. С января в казну Северной столицы уже поступило более 800 миллионов рублей. Цель к концу года достигнуть отметки в один триллион рублей. Возможность достижения цели оценил Владимир Полежаев.

Врио руководителя Управления ФНС России по Петербургу Полежаев Владимир Алексеевич рассказал, что Правительство города планирует пополнить бюджет в 2022 году и достигнуть отметки в один триллион рублей. Такую цель перед Смольным обозначил Губернатор.

Полежаев отметил, что у экономики города на Неве хороший потенциал, ведь в бюджет поступило более 90% средств от планируемого уровня доходов.

Чиновник выразил уверенность в том, что достижение поставленной цели в один триллион рублей вполне реально. Он отметил, что это стало возможным благодаря взаимодействию Смольного с федеральными органами.

По его словам, немаловажным этапом является политика формирования городской среды, ведь работники налоговых органов также являются жителями Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Оксана Дмитриева не сомневается в том, что бюджет Петербурга достигнет цели в один триллион рублей.