В 2022 году петербуржцы стали больше тратить на еду

Жители северной столицы уменьшили свои расходы почти на 30% в непродовольственных магазинах за последний год.

По данным Петростата, за сентябрь 2022 года траты жителей Петербурга составили около 157,6 млрд рублей, что на 17,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, продажи продуктов увеличились на 3,7% до 58,6 млрд рублей. Оборот розничной торговли понизился почти на 10% и на данный момент составляет 1,46 трлн рублей.

Как показывает статистика спрос на рестораны и кафе не только не упал, но и повысился. В Период с января по сентябрь 2022 года жители и гости города потратили на походы в рестораны, кафе и бары около 109 млрд рублей. Траты в сфере общественного питания увеличились до 13,8 млрд рублей, а это на 2,5% больше, чем в прошлом году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к 2023 году стоимость питания в школах повысится на 30%