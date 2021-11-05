Взносы за капремонт в Петербурге не будут увеличены

Об этом 3 ноября сообщили на сайте городского правительства.

Петербургские власти возьмут из городского бюджета 3 млрд рублей для Фонда капремонта. Это позволит не увеличивать для горожан сумму взносов в 2022 году.

Ранее фракция «ЯБЛОКО» выступила с аналогичной инициативой на собрании ЗакСа.

«25 октября я от имени фракции «ЯБЛОКО» обратился к губернатору Александру Беглову, призывая предусмотреть в поправке губернатора ко второму чтению бюджета Петербурга на 2022 год 3 млрд. рублей на проведение капитального ремонта жилых домов. Иначе было предрешено повышение платы за капремонт, взимаемой с граждан, на 3 рубля с кв. метра в месяц», — пояснил Борис Вишневский в социальной сети Facebook.

Предложение выдвинуто в рамках пакета поправок ко второму чтению бюджета на 2022 год.