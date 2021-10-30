Смольный не стал увеличивать стоимость проезда на электричках

Об этом 29 октября рассказал городской комитет по тарифам.

Смольный не стал увеличивать тариф на проезд в электричках в 2022 году, несмотря на просьбы оператора. Решение было принято на заседании городского комитета по тарифам.

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» хотела увеличения тарифов, ссылаясь на инфляцию. Ведомство изучили предоставленные документы и обнаружили снижение пассажиропотока и неисполнение инвестиционной программы.

Проезд в поездах категории «Стандарт» будет по-прежнему стоить 43 рубля за первые 20 км и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий; категории «Комфорт» — соответственно 44 рубля и 2 рубля 20 копеек; в «Ласточке» — 50 рублей и 2 рубля 50 копеек. Сохраняется 50% скидка для детей от 5 до 7 лет.