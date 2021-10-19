Суд Петербурга обязал ЖКС выплатить компенсацию за ошибку в квитанции

Петербуржец выиграл суд у ЖКС и отсудил 10 тысяч компенсации за ошибку в квитанции. Гражданин Петр Журавлев потребовал 110 тыс. рублей за то, что «Жилкомсервис №1 Центрального района» прислал квитанцию с задолженностью 30 тысяч рублей.

Ранее у собственников была задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, но она была погашена в порядке исполнения мирового соглашения, утвержденного судом 06.05.2015.

Куйбышевский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск местного жителя. «Суд удовлетворил требования Журавлева об обязании ООО «Жилкомсервис №1 Центрального района» исключить из квитанций от 10.01.2021 задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в сумме 32 299.27 руб., пени в размере 20.41 руб. и предоставить собственнику Журавлеву исправленный счет за январь 2021 г», – пишет пресс-служба.