Почти половина петербуржцев стабильно нуждаются в подработке

Об этом 15 октября сообщает пресс-служба hh.ru.

В Петербурге 47% горожан стабильно нуждаются в подработке. У 9% жителей дополнительный заработок уже есть и они не планируют от него отказываться.

Больше всего в подработке заинтересованы работники фитнеса и салонов красоты (74% опрошенных петербуржцев), учителя и преподаватели (65%), юристы, бухгалтеры и работники сферы искусства (по 56% в каждой сфере).

«По сравнению с началом года потребность в дополнительном заработке у жителей Санкт-Петербурга почти не изменилась, то есть население постоянно нуждается в увеличении ежемесячного заработка. В среднем жителям города на Неве не хватает более 25 тыс. рублей для покрытия основных ежемесячных нужд», — сообщили аналитики по итогам своего исследования.