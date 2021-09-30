Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 40 тонн креветок из-за их запаха и вида

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора развернули 40 тонн свежемороженых креветок, которые прибыли в Большой порт Петербурга из Индии. Причиной послужил странный запах и вид морепродуктов.

Из индийского штата Махараштра креветки привезли для крупной оптовой компании, зарегистрированной в Москве. Она имеет филиалы в пяти городах России, в том числе в Петербурге.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили подозрительный запах креветок. Он был «нехарактерным для данного вида продукции». Кроме того, внешний вид морепродуктов был таким, будто их уже размораживали.