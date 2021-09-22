Собственник Дома Зингера хочет выселить «Санкт-Петербургский Дом книги»

Об этом можно узнать из материалов картотеки арбитражных дел.

«Санкт-Петербургский Дом книги», который располагается в Доме Зингера может лишиться занимаемых помещений. Собственника ЗАО «Зингер» не устраивает то, что ООО «Книжный магазин № 1» платит ниже рыночной стоимости аренды.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал действующие между организациями договоры недействительными. Теперь книжный магазин должен передать собственнику помещения.

Дом книги платил собственнику 7 млн рублей в месяц, хотя предполагалось 12 млн рублей. Представители ООО «Книжный магазин № 1» объясняли цену пандемией.

Вместо Дома книги Альфа-Банк планирует сделать в помещениях АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги». Магазин работал в Доме Зингера до 1999 года.