Правительство одобрило инфраструктурные кредиты Петербургу на 24 млрд рублей

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина согласилась выделить Петербургу инфраструктурные кредиты.

24 млрд рублей выделят на Шкиперскую развязку Западного скоростного диаметра и Витебскую развязку, которая одновременно является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения. Так же в город закупят электрический транспорт.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что планируется приобрести 629 трамваев и 587 троллейбусов: «Развитие электротранспорта позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. В свою очередь строительство транспортных развязок важно для дальнейшего развития городских территорий, в том числе бывших промзон».

Федеральные власти дали городу инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3,5%.