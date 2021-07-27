Бюджет Петербурга на 2021 год исполнен с профицитом

Правительство Петербурга отчиталось о росте доходов бюджета. По итогам полугода бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год исполнен с профицитом.

По сравнению с первыми шестью месяцами 2020 года, в этом году доходы выросли на 23%.

"Доходы города растут опережающими темпами. За полгода в казну уже поступило 363,8 млрд рублей — 55,3% от плана. По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей", — заявил губернатор Александр Беглов.

Как сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, 95,4 % это собственные доходы города. Основной источник поступлений налог на доходы физических лиц, составляющий 43,9 % собственных доходов, а также налог на прибыль организаций — 31,7 %.

Расходная часть бюджета за шесть месяцев 2021 исполнена на 339 млрд рублей — 45% от плана.

За это время на борьбу с пандемией коронавируса и поддержку системы здравоохранения было израсходовано 9,1 млрд рублей. В основном деньги поступали из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.