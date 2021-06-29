За первые месяцы 2021 года петербуржцы скупили на 60% больше машин, чем в прошлом году

За первые пять месяцев в Петербурге продали 62 738 новых легких коммерческих автомобилей и обычных легковушек. Данные подсчитали за период с января по май 2021 года. Показатели превышают цифры аналогичного периода 2020 года на 60%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом рост продаж показали все бренды из ТОП-10. Наиболее высокие показатели у KIA (прирост 68%), второе место заняла LADA (прирост 78%), а замкнул тройку Hyundai (прирост 75%).

«Апрель и май позволили петербургскому авторынку создать задел для положительного результата по итогам всего года. Но, начиная с июня, мы не увидим высоких показателей роста продаж. Выход из локдауна в прошлом году был отмечен влиянием отложенного спроса и желанием приобрести автомобили по старым ценам», — отметил Евгений Еськов, ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб».