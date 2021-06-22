С 1 июля поднимутся тарифы ЖКХ

В Петербурге поднимутся цены на коммунальные услуги. Изменения вступят в силу с 1 июля, однако в Смольном успокаивают горожан, что изменения будут минимальными. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно новым тарифам, цена на 1 кубометр горячей воды достигнет 112, 81 рублей, а холодной - 33,12 рублей. Кроме того, повысится стоимость услуг на электроэнергию: для газовых плит тариф 4,98 рублей за кВтч, а для электрических - 3,73 рубля. В общем максимально тарифы поднимутся на 3,3% вместе за перечень услуг.

Также сообщили об изменениях в оплате за содержание жилого помещения, которое максимум поднимется на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Как известно, льготы и меры поддержки населения останутся в прежнем формате.