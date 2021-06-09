У Энергомашбанка отозвали лицензию

Центробанк России отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка. Об этом стало известно 9 июня, в среду. Информация появилась на сайте Банка России.

Кроме того, банковская система Энергомашбанка заняла 145-е место по величине активов в рейтинге Центробанка. Причиной принятого решения стало то, что петербургский банк утратил свой капитал, а также занижал величину необходимого резерва по задолженностям и реализовывал высокорисковую бизнес-модель. Кроме того, Энергомашбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

Центробанк также отозвал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Представители Энергомашбанка сообщают, что вкладчики получат выплаты до 23 июня.