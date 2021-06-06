Петербуржцам назвали вакансии, на которых готовы платить полмиллиона

В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые профессии, которые работодатели предложили в мае. Среди них есть зарплаты в более полумиллиона рублей.

Так, аналитики нашли вакансию с самой большой заработной платой. Петербургские работодатели предлагают 650 тысяч рублей за должность аналитика-автоматизатора, который занимается управлением ставок в контекстной рекламе.

При этом зарплату в 500 тысяч обещают директору по персоналу, а 400 тысяч готовы заплатить управляющему. Программисты, конечно, не уступают - им готовы заплатить до 450 тысяч рублей.

Всего в мае работодатели предложили 1,5 тысячи вакансий с зарплатой выше 400 тысяч рублей.