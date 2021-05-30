Размер средней пенсии в Петербурге снизился

Согласно данным Петростата, средний размер пенсии в Санкт-Петербурге снизился, но в Ленинградской области незначительно вырос. Об этом сообщил «МК в Питере».

Сообщается, что по данным на 1 апреля 2021 года в среднем пенсия составила 17 тысяч 300 рублей. В это же время пенсионеры Ленобласти получали около 16 тысяч 250 рублей. Если сравнить такой же период с прошлым годом, то можно сделать вывод, что пенсия петербуржцев снизилась на 0,2%, а жителей области — на 0,5%.

Также отметим, что средняя заработная плата в Северной столице на этот год составила около 75 тысяч 521 рубля. Однако сообщается, что реальные доходы горожан упали на 0,8%.