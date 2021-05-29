Петростат подсчитал размер пенсий и зарплат в регионе

Изменился размер выплат пенсий в Ленинградской области. С начала года размер выплат вырос на 0,5%. При этом в Петербурге реальные выплаты пенсионерам уменьшились на 0,2 % по сравнению с минувшим годом. Об этом сообщает пресс-служба Петростата.

Согласно данным ведомства, на 1 апреля 2021 года в Петербурге пенсия составляет 17 294 рубля, а в Ленинградской области повысилась до 16 239 рублей.

Кроме того, обновились данные по средней заработной плате в регионе. Так, в области в среднем получают 52 156 рублей, а в Северной столице работодатели платят сотрудникам около 75 521 рубля.