Родители детей смогут сэкономить на детской поездке в лагерь около 80% от стоимости путевки

В этом году отправить детей в летние лагеря для родителей станет еще выгоднее. В Смольном приняли решение, согласно которому к скидке в 60% добавили еще и кешбэк за билет. Таким образом, гражданам получится сэкономить около 80% стоимости путевки. Об этом сообщили на петербургском новостном портале МК.RU.

Так, 50% будет возмещаться за счет городского бюджета. Действие кешбэка начнется с 20 мая и продлится до 15 сентября, не исключая при этом скидку в 60%. Однако, чтобы получить это возмещение средств, необходимо подать соответствующее заявление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в летние лагеря в этом году сможет отправиться более 110 тысяч детей.