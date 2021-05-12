Договор о включении взноса на капремонт в квитанции "Петроэлектросбыта" приостановят

Власти Северной столицы приняли решение о приостановлении договорных отношений с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Согласно заключенному раннее договору, внос за капитальный ремонт должен был быть включен в квитанции «Петроэлектросбыта». В мае жители Петербурга получали расчетные документы нового образца.

По информации, предоставленной в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренка, целью принятых мер было избавление граждан Петербурга от комиссии при оплате капитального ремонта. Однако задача не была выполнена, в связи с чем действие договора временно приостановили.