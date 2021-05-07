Бывший дилер Volvo в Петербурге признан банкротом

В Петербурге бывшего дилера Vоlvo признали банкротом. Решение вынесли в Арбитражном суде. Иск к дилеру «Свид-мобиль» подало ООО «Рекламное агентство «Схема Снеллена». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Иск был удовлетворен 7 мая, в пятницу. Решением суда Андрей Валитов, член Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» назначен конкурсным управляющим.

Известно, что сумма претензий к дилеру «Свид-мобиль» достигла 713 тысяч рублей. О проблемах компании в Петербурге известно с 2019 года, когда компания являлась официальным дилером Volvo в Северной столице.