ГАТИ оштрафовала петербургские компании на 7 миллионов

В Петербурге проверили компании, занимающиеся благоустройством города. По результатам проверки Государственная административно-техническая инспекция выявила множество нарушений и начислила штрафы на общую сумму в семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

За минувшую неделю штрафы получил «ГУП Водоканал Санкт-Петербурга» за отсутствие ордера на производство земляных работ. Компания занималась строительством на Малом проспекте Васильевского острова. Кроме того, оштрафовали компанию АО «Теплосеть Петербурга» и ГУП «ТЭК СПБ». последнюю оштрафовали за отсутствие заграждений и информационного щита в Троицком поле.

Также ГАТИ выявила нарушения у ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление».