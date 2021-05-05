Минкульту РФ петербургская компания вернет 31 миллион

В Петербурге городской Арбитражный суд обязал выплатить около 31 миллионов рублей Министерству культуры РФ компанию «Меандр». Решение принято в связи с неисполнением обязательств по ремонтным работам на различных объектах культурного наследия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Включить требование Министерства культуры Российской Федерации в размере 30 млн 949 тыс. 234,58 рублей задолженности, из которой 5 млн 910 тыс. 937,46 рублей основного долга, 25 млн 38 тыс. 297,12 рублей штрафных санкций, в реестр требований кредиторов ООО "Меандр"», - отметили в ведомстве.

Напомним, руководителей компании «Меандр» задержали в СК РФ по подозрению в мошенничестве при работах в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге.