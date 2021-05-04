Зарплата петербургских таксистов достигает 92 тысяч рублей

В Петербурге зарплата таксистов вместо с московским уровнем является наиболее высокооплачиваемой в России. В регионах средняя заработная плана у водителей такси достигает 83,5 тысяч рублей. При этом в Петербурге зарплата достигает 92 тысяч. Об этом сообщают аналитики после мониторинга 90 тысяч вакансий за прошедший месяц.

Чаще всего петербургские водители берут в аренду для такси иномарки Renault, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. При этом также очень популярны отечественные модели: Lada, ГАЗ и УАЗ. Для лизинга также популярен КамАЗ.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о снижении конкуренции среди жителей города на рынке труда, что привело к росту средней заработной платы.