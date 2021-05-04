Смольный выплатит ветеранам 1,3 млрд рублей

В Петербурге участникам Великой Отечественной войны выплатят до 10 тысяч рублей. Кроме того, различные выплаты полагаются и ветеранам, а также узникам фашистских концлагерей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«По решению губернатора в преддверии празднования Дня Победы будут предоставлены единовременные денежные выплаты», - отметили в ведомстве.

Так, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны положены выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты в 7 тысяч рублей положены ветеранам Великой Отечественной войны, у которых есть знак «Жителю блокадного Ленинграда», а также труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Кроме того, вдовам и вдовцам военнослужащих выплатят 4 тысячи рублей.