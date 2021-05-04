Беглов предоставил декларацию о доходах за 2020 год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предоставил декларированный доход за минувший год. Прирост оплаты составил 5% по сравнению с данными за 2019 год. Об том сообщается на сайте правительства Петербурга.

«Декларированный годовой доход за 2020 год (руб.) - 4 048 331,06», - сообщили на сайте.

Кроме того, известно об имуществе градоначальника. Ему принадлежат земельные участки площадью в 3,1 тысячу «квадратов», а также две квартиры и половина дома с гаражом.

У супруги губернатора города задекларирован доход в 11,5 миллионов рублей и имущество в виде нескольких земельных участках, четырех квартирах и несколькими жилыми домами и гаражом с автомобилем Mercedes-Benz E300.