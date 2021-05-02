В Смольном решили поднять МРОТ до 19,7 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 2 мая, в Смольном подписали распоряжение о том, чтобы в Северной столице поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Так, с 1 мая МРОТ увеличат до 19 тысяч 190 рублей, а с 1 октября — до 19 тысяч 650 рублей.

МРОТ поднимут во всех городских предприятиях. Однако, это не коснется тех, кто финансируется за счет федерального бюджета. В Смольном отметили, что такой МРОТ положен только тем работникам, которые полностью отработали норму времени и труда.

Сообщается, что в этом году МРОТ в Петербурге увеличится на 33,4%. В России МРОТ составляет 12 тысяч 792 рубля. В Смольном отметили, что такая заработная плата является второй по величине в стране.