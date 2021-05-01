«Невскую мануфактуру» оштрафовали на 80 тысяч рублей

В 137-м судебном участке вынесли постановление о привлечении к административной ответственности АО «Невская мануфактура». Мировой судья назначил компании штраф в размере 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Решение вынесено на основе неоднократного невыполнения предписаний суда в срок. Надзорный пожарный орган несколько раз выявлял нарушения правил противопожарной безопасности. Однако компания не выполняла предписаний, в результате чего возник пожар, в котором погибло двое людей.

Напомним, бывшая фабрика загорелась 12 апреля и в течение трех дней тушение пожара давалось очень трудно. В первый день в огне погиб рабочий и один пожарный.