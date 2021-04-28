В Петербурге снизится цена коммунальных услуг за газ

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил обеспечить субсидиями компании, обеспечивающие петербуржцев сжиженным газом. Такое решение позволить снизить стоимость коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление Беглов подписал 28 апреля, в среду. Подобные меры принимаются городом ежегодно. При этом финансирование происходит из бюджета Петербурга путем конкурсного отбора.

Согласно планам, до конца 2021 года в Петербурге реализуют 1950 тонн сжиженного газа. На реализацию этой цели из бюджета выделили 60 млн рублей.

Изменения в регламенте позволит петербуржцам сэкономить 50,5% на оплате коммунальных услуг за газ.