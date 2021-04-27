Из городского бюджета выделят 70 млн рублей на поддержку негосударственных петербургских театров

В Петербурге окажут финансовую помощь некоммерческим организациям в текущем году, а также выделят средства на поддержку негосударственных театров. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, 27 апреля, во вторник, Беглов подписал постановление об утверждении порядка выплат материальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2021 году. Кроме того, удалось обсудить планы по оказанию помощи негосударственным театрам города.

В 2021 году из бюджета Петербурга выделят 7 миллионов рублей на показ и постановку спектаклей в негосударственных театрах.